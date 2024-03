Il 25 marzo, giorno dell’Annunciazione, Libero, Il Giornale e la Verità hanno pubblicato tre anticipazioni del mio libro (già oggi sugli scaffali delle librerie), “Dio abita in Toscana. Viaggio nel cuore cristiano dell’identità occidentale” (Rizzoli).

Si possono vedere Qui , QUI e Qui .

Il libro tuttavia è molto ricco di contenuti ed è un compagno di viaggio utile per vedere, gustare e capire la Toscana comprese le cose più celebri di cui però si ignora il significato simbolico e spirituale (come la Piazza del Campo e il Duomo di Siena o la Piazza dei miracoli di Pisa o il Davide di Michelangelo) o i tanti luoghi suggestivi che non si conoscono, ma sono ricchi di storie e meraviglie (come la Spada nella roccia di San Galgano o la Verna o Vallombrosa o la Maremma) o quelli che per esempio fanno comprendere i geni toscani come Giotto, Leonardo da Vinci, Giovanni Boccaccio, Piero della Francesca (ma anche Fibonacci e Galilei); oppure i luoghi e le storie di grandi come Dante, santa Caterina, san Bernardino. Ma il libro esplora anche il paesaggio, fa capire il fascino della campagna toscana o il significato culturale del vino e il suo legame con l’arte toscana. Se ne può avere un’idea scorrendo l’indice:

Premessa. La rivoluzione necessaria 11

PRIMA PARTE

LA TOSCANA VISTA DALL’ALT(ISSIM)O

Tutta la terra desidera il suo volto 17 Saliva e fango, lacrime e sangue 23 Lui è qui. Nell’Oltrarno 31 «Li tuoi capelli di sangue intrecciati» 35 Re dei fiorentini 39 Regina di Siena 42 La forza del nome 46 Firenze cuore del mondo cristiano 50 Benedetti toscani 58

SECONDA PARTE

LA TOSCANA VISTA A (E DA) ROMA

Geni a vent’anni 65 Il cuore toscano della cristianità 67 «Figlia del tuo figlio» 69 «Ma che poss’io, Signor…» 74 Secoli di genialità 76 «Speziale grazia da Dio; questi fu quel Dante» 86 Il fuoco di Caterina 91 Piccola città, grande miracolo 94 Il cielo (e la terra) in una stanza 98 La fiammeggiante impronta toscana nel cuore della cristianità 106 Il segreto dei nudi e il «dettaglio» sfuggito 110 Dove la ragione scoprì l’anima e Dio 117

TERZA PARTE ATTRAVERSANDO LA TOSCANA VERSO FIRENZE

Avviso ai naviganti 129

La via del mare 131 Maremma, concentrato di millenni 133 I padri 137 La spada nella roccia 141 Etruschi, draghi, cavalieri, eremiti, tesori, corsari e santuari 145 Il santuario sul mare 149 Pisa e la nostalgia del mare perduto 153 Uno strappo nel cielo 170 La montagna e la fanciulla 180 Pistoia, Prato e la Cintola della Madonna 188 Il Decameron (sconosciuto) a Certaldo 195 La campagna di Leonardo 212 L’ordalia 220

La via delle colline 225 In fuga dal conclave 227 «Quello che lui ha detto a lei» 230 Lo strano sposalizio di Campiglia 236 «Al putiferio della mortalità» 241 Un posto di vino 247 «Ciò che l’uomo ha fatto di più grande» 252

Siena e il suo mistero 255 La Sala del Graal 259 «Vette altissime» 262 Dov’è la piccola (grande) speranza 266 Un miracolo che sta accadendo 273 Un libro di marmo 278 «Un nuovo cielo e una nuova terra» 283 «Il più bello e magnifico che mai fusse stato fatto» 287 «Socrate era cristiano» 295 Un fiume di lacrime e di sangue 301 Cattedrale della compassione 308 Gettarsi nel grande abbraccio 323 «Se i potenti a’ debil’ fien molesti» 333 Giulietta e Romeo fra Buongoverno e cattivo governo 339 Le bombe del 1944 e una pergamena nascosta 345 Le campane di Oriana Fallaci 349

La via dei monti 357 «Troppo giovane e troppo bella» 369 Una preziosa perla «toscana» 378 Petrarca. Da Arezzo alla solitudine 381 Diavoli e santi fra numeri e musica 387 Il mistero di Piero 396 La campagna più bella 403