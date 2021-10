Lele…”un cuore vivo, irrequieto, desideroso di non vivere una esistenza inutile e di partecipare a qualcosa di magnifico destinato a far più felici gli uomini”.

Nella imaginetta trovate il testo di una sua lettera scritta agli amici di Cometa, dove fa riferimento a una frase di don Giussani che diceva essere insopportabile vivere una vita inutile.

Una provocazione che gli ha accompagnato tutta la sua vita. Ed è una cosa sorprendente, perché si uno guarda la sua vita, ricorda come ha vissuto dalla sua giovinezza fino al suo impegno civile e politico, potrebbe dirsi soddisfatto di quello ha fatto nella sua vita.

E invece di essere tranquillo, il suo cuore rimaneva inquieto, sempre desideroso di un bene maggiore.

In questo cuore inquieto vedo un segno potente della preferenza del Signore per Lele: era il suo modo di attrarre a se la persona di Lele, gli introduceva nella vita del Dio fatto carne, che Lele identificava con chiarezza nel essere uno con Gesù nella croce, “che è il mio, il nostro destino”.

Nel testo scritto nella imaginetta riconosce che quella inquietudine, “ossessione” diceva lui, “rimane una ferita aperta che ancora brucia la carne”.

La seconda caratteristica è il modo come il buon Dio ha cambiato la sua umanità, l’ha identificato sempre più con sé. Qual è la caratteristica più identitaria di Dio? Gesù ci ha insegnato con la sua vita e con la preghiera, che recitiamo tutti giorni, specialmente alla domenica, che Dio è Padre. Padre, non solo perché ci ha generato, creato, ma perché non ci lascia mai. Lui non si concepisce senza d noi. Ci vuole nella sua famiglia, nella sua casa, dove Lele gode già pienamente del suo amore.

Dopo una vita di lavoro, Lele poteva pensare in un futuro come pensionato per godersi la vita, viaggiare, riposarsi, fare quello che a uno gli piace… Invece Dio ha voluto identificarlo di più con la sua paternità. Aveva già formato una famiglia con Paola, generato ed educato tre figli, ma la sua paternità si è dilatata nell’accoglienza, la sua famiglia è cresciuta.