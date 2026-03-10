Invito tutti a visitare la mostra dedicata al maestro FRANCESCO MORI PITTORE DI LUCE

(dal 10 marzo al 3 maggio al Museo della Grafica – Palazzo Lanfranchi, Pisa)

E’ stata realizzata dal Museo della Grafica e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pisa in collaborazione con l’Opera della Primaziale pisana

Francesco Mori – di cui ho l’onore di essere amico – è uno dei più straordinari e autorevoli interpreti a livello internazionale dell’arte delle vetrate.

Per fare qualche esempio, è sua la riproduzione della mirabile vetrata di Duccio di Buoninsegna che si trova oggi nella Cattedrale di Siena (a Siena ha anche dipinto il Drappellone del Palio nel 2015).

Inoltre per la celebre Cattedrale di Noto ha realizzato le nuove vetrate nel 2009.

Infine nel 2017 ha vinto il concorso internazionale per la realizzazione delle nuove quattro vetrate per il Battistero del Duomo di Pisa.

Nella mostra sarà possibile vedere i suoi disegni preparatori, oltre ad altre opere grafiche e dipinti.

Francesco (che è anche uno storico dell’arte) unisce alla sua grande abilità tecnica e alla sua appassionata conoscenza dei nostri grandi artisti dei secoli passati, anche l’intima condivisione della fede che ha fatto fiorire questa nostra grande tradizione.

L’arte della vetrata, poi, che ha in lui un eccellente interprete moderno, caratterizza le nostre grandi cattedrali e basiliche cattoliche e porta in sé una suggestione tutta particolare, come se riuscisse, in modo speciale, a preannunciare il mondo dove tutto è luce e bellezza e quindi pace e felicità.

.

Antonio Socci