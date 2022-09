COSA RENDE I NOSTRI GIOVANI COSI’ FRAGILI

Hanno fatto un deserto e lo hanno chiamato Modernità e Libertà. Ma è spesso un deserto inospitale dove soffia un vento di infelicità e di morte.

Lo attestano anche le drammatiche statistiche sui suicididell’Osservatorio suicidi della Fondazione Brf (Istituto per la ricerca in Psichiatria e Neuroscienze).

Da gennaio ad agosto di quest’anno ci sono stati 351 suicidi e 391 tentativi: un suicidio ogni 16 ore e un tentativo di suicidio ogni 14. Particolarmente grave l’aumento dei casi fra i giovani (in modo speciale nel biennio della pandemia).

Queste tragedie sono la punta dell’iceberg di una condizione di disagio, di solitudine, di ansia o depressione che fra i giovani è molto ampia e sta crescendo. Naturalmente ognuno è una storia a sé, ognuno ha i suoi problemi e ognuno è un mistero unico. Ma tutti insieme delineano un dramma sociale – o spirituale – che riguarda il nostro tempo.

Ciò che accomuna tutti noi è il desiderio di felicità o il voler sfuggire all’infelicità. Scriveva Pascal: “Tutti gli uomini cercano di essere felici, compresi quelli che stanno per impiccarsi”.

Felicità e infelicità sono sentieri che conducono in una terra misteriosa, quella della nostra anima, che non si esplora con la sociologia. Quando si parla di disagio esistenziale ogni volta si tentano spiegazioni sociologiche che però spesso si contraddicono o illuminano solo un pezzo di realtà, ma non vanno alle radici del problema.

Sono spiegazioni che lasciano insoddisfatti. Perché le condizioni materiali di vita pesano, ma non sono l’aspetto determinante. Altrimenti non si spiegherebbe perché i nostri genitori – giovani durante la guerra e il dopoguerra – affrontarono la miseria, la fame, i bombardamenti, il durissimo lavoro della ricostruzione, con una forza morale travolgente (che fra l’altro produsse il “miracolo economico” e il “baby boom”), mentre i nostri figli – che hanno una vita enormemente più facile – sono così smarriti e fragili.

Cos’è andato perduto rispetto alle generazioni precedenti che – senza alcun dubbio – sopportavano condizioni di vita molto più dure? Possiamo dire che erano spiritualmente più forti anzitutto per l’atmosfera cristiana in cui erano nate e cresciute?

Affrontavano le tragedie con maggior resilienza (come si dice oggi). C’è una commovente intervista alla poetessa Alda Merini, dopo il terremoto in Abruzzo del 5 aprile 2009, che la televisione trasmise il 9 aprile. La Merini, nata nel 1931, si definiva “abbastanza” credente e in quell’occasione disse: “Anch’io sono stata ‘terremotata’ da un manicomio all’altro. Ognuno di noi ha avuto le sue scosse, però è nel momento del dolore che bisogna stringere i denti. Noi adesso partecipiamo a questa tragedia italiana, però non fermiamoci al dolore. Stringiamo i denti e andiamo avanti. Dio guarda tutti, ci vede, guarda i terremotati, vede gli infelici e non abbandona il mondo. Io sono sicura. E uno dei mezzi perché Dio ci ascolti è proprio la poesia, la preghiera, il canto”.

Questo era l’animo delle generazioni che ci hanno preceduto. Le società del passato non erano migliori di oggi. Erano più ingiuste e la vita molto più dura. Ma anche questo dimostra che i nostri vecchi – pur con le loro fragilità e miserie – avevano una solidità ammirabile.

Non perché tutti fossero dei devoti. Ma tutti respiravano quel clima spirituale che aveva permeato i secoli in Italia e toccava anche agnostici e atei. Non a caso il padre della cultura laica italiana, Benedetto Croce, scrisse nel 1942 “Perché non possiamo non dirci ‘cristiani’”, spiegando che tale qualifica “è semplice osservanza della verità”.

Il laico Federico Chabod concordava e aggiungeva: “Anche i cosiddetti ‘liberi pensatori’, anche gli ‘anticlericali’ non possono sfuggire a questa sorte comune dello spirito europeo”.

Negli ultimi anni questo ininterrotto fiume spirituale si è come disseccato. Si è prodotta una rottura che non è solo culturale, ma anche esistenziale. I giovani – che nei prossimi giorni torneranno a scuola, con i loro problemi, i loro sogni e il loro disagio – sono sostanzialmente ignari del passato, soli di fronte al mistero della loro vita e al futuro.

La scuola (ma dovremmo parlare anche della Chiesa e delle nostre famiglie) non sa trasmettere come un’eredità viva ciò che le generazioni precedenti hanno creato, amato, professato, sofferto e vissuto.

I nostri ragazzi sembrano sospesi fra la realtà virtuale dei social e una scuola o una società ossessionate soprattutto dai comportamenti, dal politicamente corretto, dalle ideologie oggi dominanti (come l’ecologia: è l’epoca di Greta Thunberg). Si prescrive “come” comportarsi, ma nessuno comunica nulla sul “perché” vivere. Tanto meno si fa “parlare” su questo la cultura e l’arte del nostro passato.

La realtà non virtuale che i ragazzi conoscono è quella dei coetanei, sono rapporti talora violenti e in genere superficiali o poveri. Ne scaturisce una fragilità emotiva spaventosa, una solitudine che raramente incontra un abbraccio di comprensione o compassione.

A volte però basta un incontro vero (un maestro, un amico, un genitore) per far scoprire la bellezza del presente, la ricchezza del passato e la promessa custodita dal futuro. Ma resta l’enorme problema educativodi un Paese smarrito.

Antonio Socci

Da “Libero”, 12 settembre 2022