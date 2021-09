ZIBALDONE N. 19. ODIFREDDI SU CALASSO. FORTINI SU CACCIARI E ADELPHI. CHI DEFINIRONO “VAGABONDA, DISOBBEDIENTE E CONTUMACE”?

IRRIVERENTE

Nel coro unanime di lodi che si sono levate per Roberto Calasso, in occasione della sua scomparsa, l’unica voce dissonante che ho letto è stata quella del matematico Piergiorio Odifreddi che sulla Stampa (1/8) ha scritto fra l’altro: “L’astuzia editoriale di Calasso, che ‘infiniti addusse danni’ alla cultura italiana, è stata di andare a cercare con il lanternino opere scientifiche borderline, che ben si sposassero con quelle dei filosofi e dei pensatori esoterici o new age che invece costituiscono il nocciolo duro delle pubblicazioni adelphiane”.

Poi Odifreddi cita, con duri giudizi, René Guénon e Elémire Zolla e dice che affiancando autori di questo genere a “scienziati in libera uscita come il Pauli di Psiche e natura, il Capra del Tao della fisica, i Barrow e Tipler del Principio antropico o lo Zellini di La matematica degli dèi, “l’Adelphi è riuscita a far passare l’immagine di una scienza con fondamenti metafisici traballanti e orientaleggianti, in perfetta sintonia con il pensiero indiano frequentato a pratica da Calasso stesso”.

È curioso che una critica del genere (durissima, ma argomentata) non abbia suscitato alcun interesse, né alcun dibattito, specie in questo periodo di grande enfasi mediatica sulla scienza. Sui media c’è grande consenso per tutti: Adelphi e la scienza moderna. Non si avverte contraddizione.

TEMI FORTINI

Per trovare una critica da sinistra alla cultura adelphiana si deve tornare agli anni Ottanta quando Franco Fortini (vedi “Insistenze”, Garzanti) rilevava che l’Unità attaccava Massimo Cacciari “per certe sue aperture alla destra ideologica”, ma che lui – Fortini – già “anni fa, non senza sgomento, avevo rilevato che ai comunisti Cacciari proponeva Heidegger e, va da sé, Nietzsche”.

Poi Fortini citava con interesse un cattolico conservatore come Rodolfo Quadrelli, il quale definiva “nuovi gnostici” quel “gruppo notevole di scrittori e intellettuali italiani, alcuni dei quali troverebbero il proprio terreno elettivo nelle pubblicazioni della casa editrice Adelphi… L’intuizione” scriveva Fortini “è notevole”.

Quadrelli individuava “un loro elemento comune” in “una latente avversione a quella che essi considerano la volgarità del cattolicesimo”. In costoro talora si evidenzia “la contrapposizione di una vera conoscenza (gnosi) alla religione, pratica e sentimentale, del popolo”.

Fortini – dopo aver sottolineato la “subalternità culturale” della sinistra – concludeva criticando certi intellettuali con cui, pochi anni prima, aveva “comunanza di propositi” e che poi hanno accettato “parti più o meno ampie delle ideologie oggi visibilmente di destra”.

Una controversia che anticipava i tempi. Dopo il crollo del Muro di Berlino tutto sarebbe stato più evidente. Ma oggi da nessuna parte si dibatte su quale sia stato l’approdo ideologico della Sinistra. È imbarazzante?

VAGABONDA

Il nunzio papale in Spagna, senza tentennamenti, la definì: “una donna inquieta, vagabonda, disobbediente e contumace”. Di chi parlava? Di Teresa d’Avila, grande mistica carmelitana che sarà proclamata Santa e “Dottore della Chiesa” (a dimostrazione del fatto che altro è la Chiesa, altro gli uomini di Chiesa).

Ricorda quelle parole del Nunzio il card. Gianfranco Ravasi sul “Sole 24 ore” (22/8) invitando alla lettura della nuova versione dell’autobiografia di questa donna straordinaria, “La mia vita” (Edizioni OCD), “pagine impressionanti, persino spruzzate di umorismo”.

Antonio Socci

Da “Libero”, settembre 2021